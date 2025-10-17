「青二プロダクション」は17日、所属声優で「ウマ娘プリティーダービー」のタマモクロス役などで知られる大空直美が、細菌性の扁桃炎の疑いで入院をすることを公式HPで発表した。以下、公式HP発表全文大空直美体調不良によるイベント出演見合わせのご報告とお詫び平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。弊社所属の大空直美につきまして、体調不良のため医療機関を受診した結果、細菌性の扁桃炎の疑いがあり、