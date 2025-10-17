お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、悩みごとがあるとき「誰かに相談派」か「自分で解決派」かどちらかを調査した。相談する？イメージ（※生成AIで作成）「ものにもよるけど、相談するほど悩んだことはない」と答えたのは、花妃。そもそも相談する悩みがあまりないとして、「自分で解決派」を選んだ。