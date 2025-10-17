個人や他クラブのエンブレム使用した投稿も確認J2のジェフユナイテッド市原・千葉が10月17日、SNS上でクラブや関係者に対する誹謗中傷や脅迫などの投稿が確認されていることを受け、公式サイトで声明を発表した。クラブによると、悪質な投稿の中には個人や他クラブのエンブレムを使用したものも含まれており、「サッカーファミリーを傷つけるものとして、クラブとして決して看過することはできない」と厳しい姿勢を示した。