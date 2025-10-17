日本相撲協会の相撲教習所に通う新弟子らが１７日、相撲史の講義の一環で東京・墨田区の野見宿禰（のみのすくね）神社を参拝した。奉仕活動として境内や周辺の清掃も行い、幕下・行徳（玉ノ井）、竜翔（追手風）らが参加した。元十両・竜虎の弟で、尾上親方（元小結・浜ノ嶋）のおいにあたる竜翔は野見宿禰を初めて訪れた。相撲の神様を祭る同神社には歴代横綱のしこ名が刻まれた石碑も立っており「場所が終わった時とか、壁に