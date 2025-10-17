ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」がサービス開始から5周年を迎えることを記念し、11月12日に会員限定で発売される『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ディビジョン・ファンミーティング Bad Ass Temple』Blu-rayのダイジェスト映像が17日、ヒプノシスマイク公式YouTubeチャンネルにて公開された。【動画】公開された『ヒプノシスマイク』Bad Ass Templeファンミーティング映像今回公開された映像では、ナゴ