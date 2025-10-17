きょうは全国的に久しぶりの秋晴れとなり、東京都心では4日ぶりに25℃以上の夏日となりました。秋晴れは長続きせず、週末は曇りや雨の所が多くなりそうです。あす18日（土）は西から低気圧や前線が近づいてきて、あさって19日（日）にかけて日本付近を通過する予想です。この雨を境に、季節が一気に進むでしょう。北日本を中心に上空には寒気が流れ込み、北海道では19日（日）に初雪となる所がありそうです。峠道は雪が積もってく