自民党の高市総裁が靖国神社に玉串料を奉納したことなどを受け、中国外務省は日本側に抗議したことを明らかにしました。きょうから始まった靖国神社の秋の例大祭に合わせ、自民党の高市総裁は玉串料を奉納しました。また、石破総理は真榊と呼ばれる供え物を奉納しています。これについて、中国外務省の報道官は17日の記者会見で、「靖国神社は侵略戦争の罪を負う14人のA級戦犯を祀っている」と指摘したうえで、次のように反発しま