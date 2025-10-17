きょう、自民党と日本維新の会による2回目の政策協議が行われ、双方が「大きく前進した」と明らかにしましたが、結論はきょうも持ち越されました。総理指名選挙まであと4日。連立合意にまでたどり着くことができるのでしょうか？きょう午後、再び顔を揃えた自民・維新両党の幹部。笑みを浮かべる自民党・高市総裁。一方の維新・藤田共同代表は厳しい表情です。前回の協議のあと、お互いに“基本的な政策では一致している”と声を揃