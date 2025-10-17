広島県警は17日、広島市西区の集合住宅で15日に死亡しているのが見つかった女性が、住人のベトナム国籍の女性（32）と確認され、死因は出血性ショックだったと発表した。頭を殴られ殺害されたと断定し、捜査本部を設置した。