Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期4戦して未勝利どころか、連対もない赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）。実力者がまさかの苦戦続きから、いよいよ脱却するか。【映像】渡辺太、今期初勝利なるか？ネット麻雀界で大活躍し、プロ雀士になってからも高く評価され続ける渡辺だが、今シーズンのMリーグでは、どうにも噛み合わない。渡辺らしい強気なオリジナル