Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月17日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今期5戦してトップがないKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）。5戦して2着3回とトップまであと少しという展開が続いているだけに、開幕から約1カ月というところで、今シーズンの初サクラを咲かすことができるか。【映像】岡田紗佳に笑顔の初勝利は訪れるか昨シーズンも、レギュラーシーズン最終盤まで初トップが取れなかった