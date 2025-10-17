東京都職員の給与が4年連続で引き上げられる見通しです。月給では3.24パーセント引き上げられ、上げ幅が3パーセントを越えるのは34年ぶりです。東京都人事委員会は、東京都職員の月給を3.24パーセント引き上げるよう勧告しました。給与の引き上げは4年連続で、上げ幅が3パーセント越えたのは34年ぶりです。ボーナスは、0.05月アップし4.9月となります。また、若手の給与や処遇を改善させる狙いから、大卒の初任給を、1万9800円アッ