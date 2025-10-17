¡Ø¤³¤É¤â¤»¤¤¤­¤ç¤¦¤¤¤¯¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Ù¤òÆÉ¤à¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×35ËüÉôÄ¶¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤ª¤¦¤ÁÀ­¶µ°é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î»ùÆ¸½ñ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡Ø¤³¤É¤â¤»¤¤¤­¤ç¤¦¤¤¤¯¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¥Þ¥ó¥¬¤À¤«¤é¡¢¿Æ¤«¤éÀ­¶µ°é¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß17ºÐ¤È14ºÐ¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¥Õ¥¯¥Á¥Þ¥ß¤µ¤ó¤È¡¢2024Ç¯ÅÙÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎµÓËÜ²È