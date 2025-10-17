NTTドコモは、ドコモショップのスタッフ育成を効率化する「AIロールプレイングシステム」を全国のドコモショップに正式導入した。応対品質の向上と、新入スタッフへの教育負荷の軽減を主な目的としている。 育成にかかる稼働負荷をAIで軽減 ドコモショップでは、さまざまなサービスを扱う中でスタッフの入れ替わりも多く、スキルの平準化やスキルアップの機会が頻繁に求められてきた。 従来のロ}