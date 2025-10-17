今夏トッテナムを退団し、MLSのロサンゼルスFCに移籍した韓国代表FWソン・フンミン。しかし、早くもプレミアリーグに復帰する可能性がある。『Mirror』によると、ソンの契約にはMLSのオフシーズン中に欧州のクラブにローン移籍できる条項が含まれているという。MLSは春秋制であるためレギュラーシーズンの試合はあと1つ、ロサンゼルスFCはコロラド・ラピッズ戦を残すのみとなる。冬の移籍期間でMLSクラブから短期のローン移籍を行