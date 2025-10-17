日に日に秋の訪れを感じるようになりましたが、早くも冬への準備です。石川県小松市の大倉岳高原スキー場では、リフトの取りつけ作業が始まりました。さわやかな秋晴れの下、16日にスキー場のスタッフらが冬場の恵みの雪に期待を込めながら、ペア用のリフトを取り付けていきました。小松市の山間部、尾小屋町にある大倉岳高原スキー場は、昨シーズン雪不足の影響で年明けの1月11日にオープンし、営業日数は55日間にとどまりました