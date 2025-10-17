民間の給与が上昇していることを受け、石川県の人事委員会は17日、馳浩知事に県職員の給与とボーナスを引き上げるよう求めました。県の人事委員会は、馳知事に対して4月時点の民間の給与が3.1%、額にして1万1506円上回っているとして、県職員の給与についても同じ程度に引き上げるよう勧告しました。また、ボーナスについても0.05か月分増やし、年間4.65か月分の引き上げを求めました。石川県・馳浩知事「まず真摯に受け止めたい。