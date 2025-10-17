大阪・関西万博で多くの来場者をもてなした加賀友禅のロボットが、17日から金沢市内で展示されています。大阪の「夢洲」で半年にわたって開かれた、大阪・関西万博。国の内外から2500万人あまりの来場客を迎え入れ、10月13日に幕を閉じました。ロボット工学の第一人者、大阪大学の石黒浩教授が手がけた「いのちの未来」パビリオンで来場者の「お見送り役」を任されたのが、石川の伝統工芸・加賀友禅をまとったアンドロイドロボット