秋の味覚が今年もお目見えです。甘みと酸味の両方を楽しめる県産オリジナル品種のリンゴ「秋星」が17日、初出荷を迎えました。初出荷を迎えた「秋星」（しゅうせい）。さわやかな甘みと酸味のバランスの良さが特徴で、2025年は2005年の品種登録から20周年を迎えました。金沢市の東部集出荷場では、生産者およそ10人が出荷作業に追われました。2025年は7月まで降水量が少なかった影響で生育が心配されましたが、その後はまとまった