除雪車の準備が整うなか、一般ドライバーにも冬支度の呼びかけです。 【写真を見る】ドライバーに冬支度の呼びかけ早めの冬タイヤ装着を呼びかける啓発活動（山形） 山形県西川町ではきょう、早めの冬タイヤ装着を呼びかける啓発活動が行われました。 冬タイヤへの早期装着の呼びかけはきょう、国道１１２号の西川町月山沢と鶴岡市田麦俣で行われました。 山間部では積雪の有り無しに関わらず、路面の凍結による