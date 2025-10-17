警察によりますと、17日の午後5時50分ごろ、鶴岡市外内島地内（外内島公民館から南西におよそ150メートルほど行った地点）の県道上で、車とクマ1頭が接触する事故がありました。 クマはすでに立ち去っているということですが、まだ近くに潜んでいる可能性があるということで、この辺りを通行する場合は十分に気をつける必要があります。 警察は「クマを発見した際は、不用意に近付くことなく、速やかに行政機関に連絡をす