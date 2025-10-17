仕事で山形県内を訪れていた東京都の４０代男性が、マッチングアプリで知り合った女性から金の投資名目で現金と暗号資産あわせて１０００万円以上をだましとられる詐欺被害にあいました。 【写真を見る】特殊詐欺は身近に仕事で県内を訪れた時にマッチングアプリで知り合い...東京都の男性が1000万円以上だまし取られる（山形） 特殊詐欺は、住む場所や年齢にかかわらず身近に迫っています。 警察によりますと東京都に住む４