県警と保険会社が特殊詐欺被害の防止に向けて協定を結びました。 【写真を見る】啓発活動を強化特殊詐欺被害の防止に向けて県警と保険会社が協定（山形） 協定を結んだのは県警と富国生命保険相互会社山形支社です。 きょうは富国生命の坂井洋介山形支社長と県警の本間義和生活安全部長が協定書に署名しました。 富国生命山形支社はこれまでも年金支給日に顧客に詐欺防止のためのチラシを配るなど県警と連携して広報活動を行