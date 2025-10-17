2025年5月、三条市の飲食店街「本寺小路」で8棟が焼ける火事がありました。被害を受けた創業85年のクリーニング店が営業を再開。 継続を決めた店主の思いとは－ ■白洋舎4代目 五十嵐大輔さん 「9月中旬くらいからやっと解体工事が始まりまして、ようやく少しずつ解体が進んできた状況。」 五十嵐大輔さん(51)。三条市の老舗クリーニング店『白洋舎(はくようしゃ)』の4代目です。 ■白洋舎4代目 五十