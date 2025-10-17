これからの気象情報です。 18日(土)は天気が下り坂で、夜は大雨となるところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。 ◆10月18日(土)の天気 ・上越地方 昼ごろまでは、晴れて少しムシ暑くなるでしょう。 一方、午後は次第に雨となり、遅い時間になるほど雨の降り方が強まりそうです。 ・中越地方 山沿いを中心に、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう