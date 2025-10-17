石川県内の人口減少が加速しています。この現状に対応するため県庁では部局横断の会議が開かれました。 17日、県庁の各部局が集まり開かれた会議では、人口減少に歯止めがかからない現状が報告されました。2024年、石川県内では、女性一人が生む子どもの平均数を示す合計特殊出生率が1.23と過去最低を記録。また、人口流出も3777人と前の年から1500人あまり増加し、転出超過が大幅に拡大しています。 ■馳知事：「震災や豪雨