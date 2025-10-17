１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３６１円２８銭（０・８９％）安の４万１３８円３３銭だった。３日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち２４８銘柄（約７４％）が下落した。前日の米株式市場は、地銀への信用不安から、主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも金融銘柄の下落が目立ち、銀行や保険株の値下がりが影響した。外国為替市場の円相場で円高