賃貸暮らしで国民年金だけの場合、老後に「5500万円」必要ということですが、結論から言うと、その方の生活によって必要額は異なります。 本記事では、夫婦2人で、「賃貸×国民年金×貯金1000万円」で生活が可能かについて試算し、より安心できるための対応策について解説します。 「賃貸×国民年金×貯金1000万円」で生活が可能か 収入から支出を引き、不足分を貯金でまかなうことで、貯金が1000万円で十分かどうか