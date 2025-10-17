じっくり時間をかけて新たな資格を取得して、自分のスキルアップを図りたい。しかし、普段の仕事から離れることができるのだろうか。また、離れても無給では生活が成り立つだろうか。 このような不安を抱えている方に向けた新たな制度が、2025年10月1日から始まりました。「教育訓練休暇給付金」です。この制度を使うことができれば、仕事から一時的に離れても一定の給付が受けられるようになります。 本記事では、同制