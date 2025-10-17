◆原材料や容器包材価格、物流費上昇を受けキリンビバレッジは、2026年2月1日納品分から一部商品の価格を改定する。対象は「トロピカーナ」ブランドのペットボトル・紙パック入り製品の一部で、メーカー希望小売価格(税抜)は7〜46%の範囲で引き上げる。トロピカーナ 100％ オレンジ 330mlPET主な製品の価格変更は次の通り(いずれも税抜価格)。「トロピカーナ 100% オレンジ 330ml PET」は216円が296円に、「トロピカーナ 100% オレ