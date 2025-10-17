小野和久 気象予報士：18日からの 天気のポイントです。 ・18日は 夕方から雨で、雷を伴い、激しく降る所が あるでしょう。・来週は、水曜日から晴れ間が出る 予報に変わりました。 朝9時の 予想天気図です。前線を伴った低気圧が近付き、県内は、夕方から、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。南寄りで 強めの暖かく 湿った空気が入るため、気温も上がるでしょう。 19日の 予想天気図です。前線が通過したあとは