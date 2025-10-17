“純正然”とした見た目でスッキリ取り付け可能なフリード専用ナビとDAアルパインマーケティングは2025年10月16日、新型「フリード」および「デリカミニ」専用の11型大画面カーナビとディスプレイオーディオ（DA）をそれぞれ発表しました。新型フリード専用の「パーフェクトフィットビッグX 11」。専用パネル、取付けキット、ブルーライティングの専用ビルトインUSB／HDMIが同梱（どうこん）する今回発表されたのは、11型大画