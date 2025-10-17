「認知症」とうまく付き合っていくため、症状や介護などについて気軽に話し合うイベントが都内で行われました。東京・港区高輪で行われた「みんなとオレンジカフェ」は、家庭の中だけではストレスがたまりがちな「認知症」とうまく付き合っていくために、気軽に話し合うことを目的に港区が主催し、区内在住の認知症と診断された人やその家族、自身が認知症ではないかと心配する人など15人が参加しました。認知症の専門医なども参加