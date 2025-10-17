第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１８日、東京都立川市などで行われる。２０００年に予選会が国営昭和記念公園で初開催されてから、今年で２５年になる。前年までの大井埠頭（ふとう）周辺コースが交通量の増加で規制が難しくなり、変更された。当初は公園内だけの周回コースだったが、アップダウンが多いため選手の負担が大きく、翌年は立川署近くをスタートし、