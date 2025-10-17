À¯ºö¶¨µÄ¤ËÎ×¤à¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¡Ê±¦¡Ë¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡á17Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï17Æü¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿2²óÌÜ¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£¼«Ì±¤Ï°Ý¿·¤¬µá¤á¤ë¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Äê¿ôºï¸º¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤Ë´Ø¤·¡ÖÂç¤­¤¯Íý²ò¤¬Á°¿Ê¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£°Ý¿·¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤Ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ëÏ¢·È¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ