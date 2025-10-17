中国国家市場監督管理総局によると、今年の第1四半期から第3四半期までに、中国で商品バーコードを登録・使用しているスマートウェアラブル関連製品の総数は18万1000種類に達し、関連企業は6000社に上った。2020年9月末と比較すると、スマートウェアラブル製品の種類数は91．4％増加し、年平均成長率は13．9％となり、市場は着実かつ急速な成長傾向を示している。中国新聞網が伝えた。内訳を見ると、スマートウォッチはすでに2万90