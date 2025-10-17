阪神・佐藤輝明が17日、DeNAとの2025JERAクライマックスシリーズセ ファイナルステージ3戦で先制の3ランを放った。佐藤輝は0−0の初回一死一、二塁の第1打席、ケイが投じた初球のスライダーをバックスクリーンに突き刺す先制の3ランとなった。MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた福留孝介氏が17日、「今年の佐藤選手の状態の良さを表したようなホーム