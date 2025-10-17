ローソンは、「よくばりセットメシ」を10月21日より販売します。1品で複数の主食を気軽に楽しめる同シリーズは、今回で第4弾。2025年3月に、第1弾として冷やしうどん・天ぷら・いなり寿司を組み合わせたセットメシを販売して以来、30〜50代女性を中心に好評を博しています。 ローソン 商品本部 デリカ・厨房部 チーフマーチャンダイザーの井筒まな実さん同社の調べによると、昨今の物価上昇が、家計の「食費」へ特に大きな影響を与