『野村康太 1st写真集 暁紀』（講談社／10月24日刊）の発売前重版が決定した。 【写真】『野村康太 1st写真集 暁紀』収録カットを見る メンズノンノ専属モデルであり『夫の家庭を壊すまで』『ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～』などに出演する若手俳優・野村康太。 本写真種では【はじめての一人旅】をテーマに、韓国・ソウルの様々なシチュエーションで撮影。タイトルの「