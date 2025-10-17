震度7の大地震で地下鉄が脱線したことを想定し、名古屋市交通局が訓練を行いました。訓練は、緊急地震速報で停車した直後の地下鉄が脱線した想定で、係員が乗客一人一人に声をかけ列車の外へ誘導しました。その後、およそ23トンの重さがある車両を専用の油圧ジャッキで持ち上げ、30分ほどかけてもとのレールに戻す作業の手順を確認しました。名古屋市交通局安全管理課の担当者：「南海トラフなどの危険性が高まってい