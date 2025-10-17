味の素AGFは10月31日から、「ちょっと贅沢な珈琲店」の試飲体験イベント「AGF珈琲を、こころに。ちょっと贅沢な珈琲店の世界 Navigated by TAKAO OSAWA」を、渋谷キャスト スペース(東京都渋谷区)で開催する。ちょっと贅沢な珈琲店○五感で味わう一杯同イベントでは、気持ちが落ち着く音楽や､テーブルに映し出される光やゆらめきなどの演出に包まれながら、同商品の世界観を五感で愉しめる試飲体験空間を用意している。会場に足を