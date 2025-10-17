¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î¾ÃËÉ»Î¤ËÊú¤«¤ì¤ë¥³¥¢¥é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¾ÃËÉ»Î¤Ë¤è¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î2026Ç¯ÅÙÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¸½Ìò¾ÃËÉ»Î¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¾ÃËÉ»Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£350Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ò»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç33Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ÃËÉ»Î¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Æ°²è¤ä²èÁü¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï2026