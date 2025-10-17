元プロ野球選手の辻発彦氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で9月29日に公開された動画に出演。郭泰源氏について語った。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○「郭泰源はすごかったんですよ!」自身の現役時代〜監督時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」で、「先発3枚目」に郭泰源氏の名前を挙げた辻氏は、「郭泰源はすごかったんですよ!」と絶賛。また、堀口文宏が「やっぱり皆さ