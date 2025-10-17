県内でクマによるケガ人が相次ぐなか、妙高市では小・中学生全員に『クマよけの鈴』が配られました。 温泉街やスキー場などに近い妙高高原小学校で、下校前の児童に配られたのは『クマよけの鈴』です。妙高市ではクマの目撃情報が70件以上と、2024年の同じ時期の2倍以上になっています。 県内では、クマによるケガ人が11人にのぼり過去最多のペースとなっていることから、妙高市は市内すべての小・中学校と特別