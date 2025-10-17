福祉施設などで作られた農産物や加工品を販売するイベントが、17日から鹿児島市で始まりました。「農業」と「福祉」が連携したその名も「ノウフクマルシェ」です。（横山あさみアナウンサー）「オープンから多くの人で賑わっている。かわいらしい雑貨に、植物の種、さらには大切に育てられた野菜も。幅広く販売されている」鹿児島市のアミュ広場で始まった「ノウフクマルシェ」。障害者の就労の支援や農家の人手不