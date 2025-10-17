17日朝、津南町で道路の崩落に気づかず乗用車が約50m下に転落する事故がありました。運転していた男性は軽傷です。 事故があったのは、津南町前倉の国道405号です。十日町地域振興局などによりますと午前5時30分ごろ、76歳の男性が運転する乗用車が道路の崩落現場に突っ込み約50m下に転落。道路は幅約2m・長さ約12mにわたり崩れていました。乗っていたのは男性1人で、頭をケガしたものの軽傷だということです。男性は県外から観