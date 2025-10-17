１０月１７日午後４時半すぎ、北海道北斗市の交差点でミキサー車と軽乗用車が衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車の運転手が意識不明の重体で病院に搬送されたということです。事故があったのは北斗市本郷近くの交差点です。午後４時半すぎ、ミキサー車が右折しようとしたところ、対向車線を走ってきた軽乗用車と衝突しました。消防によりますと、この事故で軽乗用車を運転していた７０代から８０代とみら