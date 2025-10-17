高校生が8か月かけて作った絵本が17日、園児にプレゼントされ、読み聞かせが行われました。（間世田桜子キャスター）「今回披露されたのは「レストランくるみ」。かわいいネコが印象的な絵本ですが、実は高校生が制作したんです」17日、鹿児島市のこまつばら幼稚園で開かれた、絵本の贈呈セレモニー。鹿児島情報高校マルチメディア科では3年間の集大成として「卒業制作展」を開いていて、この絵本は展示作品のひと