キリンビールの「キリン 氷ゼロ スパークリング シチリア産レモン」と、10月28日から期間限定で販売を予定している「キリン 氷ゼロ スパークリング グレープフルーツ」を食レポしてみました。「氷ゼロ(ヒョウゼロ)スパークリング」は、近年の健康志向の高まりや、適正飲酒への関心の広がりを受け、開発されたノンアルコールチューハイの新ブランド。今回はこちらの2本と、おうちで作る居酒屋風おつまみをあわせました。「キリン 氷