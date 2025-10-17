アメリカの老舗時計ブランド「BULOVA（ブローバ）」は、創業150周年を記念し、人気シリーズ「マリンスター」から日本限定モデルを発表した。発売は11月6日、価格は8万2,500円。黒く染めたマザーオブパールをダイヤル全面に用いた、自動巻き機械式モデルだ。○ブラックマザーオブパールが放つ深い光「マリンスター」は1970年代に誕生したブローバのスポーツライン。上品なデザインと20気圧防水を両立する人気シリーズだ。今回の日本